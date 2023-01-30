الموافقة على إطفاء ديون جرحى وشهداء الحشد الشعبي بالمصارف الحكومية

وافق مجلس الوزراء، على إطفاء ديون شهداء وجرحى الحشد الشعبي الذين لديهم ديون في المصارف الحكومية.

وذكرت المديرية العامة لإعلام هيئة الحشد الشعبي في بيان ان "مجلس الوزراء وافق على إطفاء ديون شهداء الحشد الشعبي والجرحى الذين لديهم نسبة عجز 50% فما فوق والذين بذمتهم ديون في المصارف الحكومية".

وأضافت المديرية ان "الموافقة تمت بعد يوم واحد من موافقة مجلس الوزراء بشأن إطفاء الديون المترتبة على شهداء وجرحى وزارة الدفاع".

واشارت إلى أن "هذا القرار جاء تثمينا وتقديرا لتضحيات الشهداء والجرحى لقواتنا الأمنية البطلة وانه جاء أيضا ضمن سعي الحكومة الحالية لدعم هذه الشريحة المضحية".