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البرلمان يصدر توضيحاً بشأن انتخابات رئاسات اللجان النيابية


أصدر مجلس النواب، اليوم الأحد، توضيحاً حول انتخابات رئاسات اللجان النيابية والاتهامات حول إقصاء الكتل المعارضة.

أصدر مجلس النواب، اليوم الأحد، توضيحاً حول انتخابات رئاسات اللجان النيابية والاتهامات حول إقصاء الكتل المعارضة.

وذكر المجلس في بيان أن "كتلة اشراقة كانون اصدرت بيانا ذكرت فيه ان كتل المعارضة قد تم اقصائها من مناصب رئاسات اللجان النيابية ونياباتها وان عملية انتخاب رئاسات اللجان تحاصصية".

وأوضحت، أن "هذه المعلومات عارية عن الصحة، ففي الوقت الذي قامت اللجان النيابية في مجلس النواب اليوم بانتخاب رؤسائها ونوابهم في ممارسة ديمقراطية حيث شاركت فيها جميع الكتل النيابية الممثلة في المجلس باستثناء كتلة اشراقة كانون التي نأت بنفسها عن المشاركة في هذه الانتخابات التي تسهم بدرجة كبيرة في تفعيل عمل اللجان والمجلس، كما ان الكتلة المذكورة لم ترشح لرئاسات اللجان او نياباتها وهذا الامر يعتبر تقصيراً من الكتلة في القيام بمهامها الدستورية".

وفي وقت سابق من اليوم، أبدت كتلة اشراقة كانون، اعتراضها على انتخابات رئاسات اللجان النيابية ونياباتها، فيما أشارت إلى أنها كانت تحاصصية وأقصيت كتل المعارضة النيابية.

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