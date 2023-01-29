ألمانيا تسلم رسالة خطية الى السوداني تتضمن "أمر نادر" الحصول

تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، رسالة خطّية من المستشار الألماني، تتضمن تشكيل لجان في ألمانيا تختص بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى رسالة خطية من مستشار ألمانيا الاتحادية، أولاف شولتس، سلّمها السفير الألماني لدى العراق مارتين ييغر".

وعبر شولتس في مضمون رسالته، عن "شكره للّقاء المثمر الذي جمعه برئيس مجلس الوزراء في 13 كانون الثاني 2023، وأعرب عن سعادته بما تمّ الاتفاق عليه من برنامج عمل بين البلدين، الذي تعمل ألمانيا من خلاله على تنسيق العمل المقبل في العراق من مشاريع ومبادرات".

وقدّم رئيس مجلس الوزراء "الشكر للمستشار الاتحادي الألماني على رسالته"، مؤكدا "جدية ورغبة العراق في العمل المشترك مع ألماني".

واشار الى "تشكيل لجنة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، للتنسيق مع الجانب الألماني حول المشاريع، إلى جانب اللجنة العراقية الألمانية المشتركة".

من جانبه كشف السفير الألماني لدى العراق مارتين ييغر، عن "تشكيل جمهورية ألمانيا الاتحادية لجنةً في برلين برئاسة وزارة الخارجية الألمانية وعضوية الجهات الألمانية ذات العلاقة؛ للعمل على برنامج العمل العراقي الألماني".

وأكد أن "تشكيل مثل هكذا لجنة في ألمانيا أمر نادر الحصول، وذلك تعبيراً عن اهتمام ألمانيا بالتعاون مع الحكومة العراقية."