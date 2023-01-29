الفتح: اساليب الفيدرالي بشأن الدولار ليست صدفة

عد تحالف الفتح، اليوم الاحد، اجراءات البنك الفيدرالي التي أدت الى رفع أسعار الدولار خلال الحكومة الحالية ليست بـ"الصدفة"، فيما أكد أن واشنطن كانت تخطط لاستغلال ورقة الاقتصاد منذ مدة، تسائل اين كان البنك الفيدرالي عن حكومة الكاظمي حينما وصل التهريب الى 300 مليون دولار يوميا؟.

وقال القيادي بالائتلاف، علي الفتلاوي في حديث ل/المعلومة/ إن "السفيرة الامريكية الينا رومانسكي تحدثت عن البرنامج الذي يعمل البنك الفيدرالي على تطبيقه، لكن الغريب انه كيف استطاع إحصاء الشركات الوهمية خلال فترة شهر من تسلم الحكومة الجديدة للسلطة؟ "، مشيرا الى ان "ازمة الدولار لم تكن صدفة بل تم التخطيط لها من اجل استخدامها كورقة ضغط على حكومة السوداني".

واردف، "لا نعلم اين كان البنك الفدرالي من حكومة الكاظمي التي وصل حجم التهريب فيها الى اكثر من 300 مليون دولار في اليوم الواحد"، لافتا الى ان "حكومة السوداني يجب ان تكون اكثر حذرا من السياسة التي تتبعها واشنطن مع العراق من اجل تمرير مخططاتها في الفترة المقبلة".

واوضح القيادي في تحالف العامري، ان "الإجراءات التي أصدرها السوداني في هذه الفترة ستعمل على خفض سعر صرف الدولار في فترة لا تتجاوز الأسبوعين من الان"، مبينا ان "تدارك الازمة يحتاج الى وقت بسبب التخطط والدراسة التي دفعت بها أمريكا من اجل الضغط بها على حكومة الحالية".