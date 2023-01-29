اشراقة كانون تعترض على انتخابات رئاسات اللجان: تحاصص وإقصاء للمعارضة

أبدت كتلة اشراقة كانون، اليوم الأحد، اعتراضها على انتخابات رئاسات اللجان النيابية ونياباتها، فيما أشارت إلى أنها كانت تحاصصية وأقصيت كتل المعارضة النيابية.

وقالت الكتلة في بيان إنه "مرة أخرى تسلك الكتل السياسية الماسكة بزمام السلطة النهج نفسها في تحاصص تلك المناصب وإقصاء كتل المعارضة النيابية عن رئاسات اللجان النيابية ونياباتها مما سيبعث عملية المراقبة والمساءلة على عمل السلطة التنفيذية من مبدأ أن الأغلبية السياسية لا تشارك في الرقابة على نفسها والمعارضة لا تشارك في الحكم الذي تراقبه".

وأضافت، "سبق أن بادرنا إلى ضرورة الفصل التام بين الأغلبية التي تتولى مسؤولية الحكم والمعارضة التي تتولى مسؤولية الرقابة وكسر صفقة المحاصصة ونتاجها من فشل شمل مختلف القطاعات طيلة سنين طوال".

وشدد على أن "التعديلات على قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 والنظام الداخلي للمجلس وتضمينهما واجبات وحقوق المعارضة النيابية باتت أمراً ملحاً وضرورياً في المرحلة المقبلة".

واتم البيان "إذ نسجل اعتراضنا الشديد على هذا النهج وعدم الاشتراك فيه، نبين أن نوابنا مستمرون بالعمل داخل لجانهم النيابية بفاعلية حرصاً منهم على أداء دورهم النيابي خدمة للصالح العام".