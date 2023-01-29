الحشد الشعبي يشرع بعملية امنية شمال صلاح الدين

شرعت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، الاحد، بعملية أمنية شمال المحافظة.

وذكر بيان للحشد الشعبي أن "العملية شملت تفتيش الجزرات الواقعة بمحاذاة نهر دجلة وجبال مكحول من قرية المسحك الى منطقة الفتحة، ويشارك في العملية اللواء 51 وقوة من قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي".

وأضاف البيان، أن "العملية تهدف لتأمين وتفتيش المناطق الواقعة ضمن قاطع المسؤولية وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية".