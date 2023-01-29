الامن الوطني يعتقل متهم بتزوير تقارير اللجان الطبية في الديوانية

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد، القاء القبض على متهم بتزوير تقارير اللجان الطبية في محافظة الديوانية.

وذكر الجهاز في بيان ان " مفارزنا وبعد إستحصال الموافقات القضائية القت القبض على متهم بالتزوير يعمل في دائرة صحة الديوانية يقوم بالتلاعب في معلومات وتقارير اللجان الطبية".

وأضاف، ان "المتهم اعترف بتلقيه مبالغ مالية مقابل تزوير المعلومات الطبية الخاصة بنسب العجز للحصول على رواتب أو إجازات دراسية وأخرى طويلة الأمد فضلاً عن ترويج معاملات التقاعد المبكر".

وأشار البيان الى، ان "مفارز أخرى وفي المحافظة ذاتها تمكنت من ضبط مخزنٍ بداخله مادة (سماد اليوريا) ممنوعة التداول في الأسواق وغير معززة بشهادةِ فحص إشعاعي من قبل الجهات المختصة، إذ تم مصادرة 10 أطنان منها والقبض على أحد المتهمين بحيازتها".

وأتم البيان: "جرى إحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".