النائب محمد السوداني يُشخص جملة أسباب وراء ضغط أمريكا على الحكومة عبر الدولار

شخص عضو مجلس النواب، محمد سعدون السوداني، اليوم الاحد، أسباب ضغط أمريكا على العراق عبر ورقة الاقتصاد خلال الحكومة الحالية، فيما عد إجراءات واشنطن "العامل الأساس" وراء رفع أسعار الدولار.

وقال السوداني في حديث ل / المعلومة /، إن "السبب الرئيس وراء رفع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي هو إجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي"، مبينا أن "واشنطن استخدمت الدولار كوسيلة للضغط على الكثير من دول مثل لبنان، ايران، سوريا، واليوم اتجهت نحو العراق".

وأضاف، أن "إجراءات الفيدرالي الأمريكي لا يختلف عليها اثنين بأنها السبب الرئيسي والمباشر وراء ارتفاع أسعار الدولار، باعتبار أن وارادت النفط العراقي تدخل ضمن البنك الفيدرالي وبعدها يتم ارسالها الى البلاد".

وبشأن أسباب استخدام هذه الإجراءات ابان حكومة الحالية، أكد السوداني، أن "استخدام هذه الأساليب في الوقت الحالي يأتي نتيجة قيام الحكومة الحالية بجملة من الإصلاحات الحقيقية التي لا تريدها واشنطن، كإجراء الزيارات المهمة وعقد الاتفاقيات سواء كان مع الصين أو سيمنز الألمانية".

وبين عضو مجلس النواب، أن "هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لا تروق لأمريكا والكثيرين واستخدمت هذه الأساليب لغرض ثني الحكومة عن هذه الإصلاحات".

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، أن هناك علامات استفهام بشأن تطبيق معايير البنك الفيدرالي خلال حكومة عمرها 3 أشهر، في حين إنها كانت غائبة لسنوات في الحكومات السابقة.