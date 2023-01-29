السوداني يبحث مكافحة التطرّف والإرهاب مع أمين مجلس وزراء الداخلية العرب

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومـان، اليوم الأحد، التعاون الأمني في مجال مكافحة التطرّف والمخدرات والإرهاب.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير "استقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومـان، وجرى التأكيد على التعاون الأمني في مجال مكافحة التطرّف والإرهاب، وفي مجال مكافحة آفة المخدرات، فضلاً عن التنسيق الأمني والمعلوماتي المشترك وتبادل الخبرات".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "دور العراق في محاربة الإرهاب بالنيابة عن العالم، ومكانته في إرساء السلام في المنطقة وتعزيز أمنها واستقرار شعوبها".