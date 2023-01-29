أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأحد، انتخاب النائب زياد الجنابي، رئيساً للجنة النزاهة النيابية.

وقالت الدائرة في بيان أنه "بحضور رئاسة مجلس النواب، تم انتخاب النائب زياد الجنابي، رئيساً للجنة النزاهة النيابية"، مبينة انه تم انتخاب النائب عاليه نصيف نائب اول لرئيس لجنة النزاهة و النائب كريم شكور نائب ثاني".

وأضافت أنه "تم انتخاب النائب عباس الزاملي رئيساً للجنة الامن والدفاع، وانتخاب النائب كريم ابو سوده نائبا اول، فيما انتخب النائب سكفان يوسف نائبا ثانيا لرئيس اللجنة".