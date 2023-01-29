الأخبار

القضاء يصدر امر استقدام بحق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب


أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، اليوم الاحد، امر استقدام بحق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله احمد.

وقال اعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان انه "بناءاً على الشكوى المقدمة من قبل المحكمة الاتحادية العليا ضد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله احمد ، وذلك بسبب مَسَاسِهِ بإستقلال السلطة القضائية ، وتدخله في عمل المحكمة الاتحادية العليا وتجاوزه عليها وانتهاك حرمة قراراتها خلافاً للدستور والقانون بعد ان اصدرت قرارها الاخير بالعدد(170 / اتحادية /2022) في 25 /1 /2023 ".

وأضاف: "لذا اصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة امر الاستقدام المذكور اعلاه وفق المادة (229) من قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969 المعدل ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هيبت الحلبوسي رئيساً للجنة النفط والطاقة النيابية
النائب محمد السوداني يُشخص جملة أسباب وراء ضغط أمريكا على الحكومة عبر الدولار
انتخاب رئيس ونائبي اللجنة القانونية البرلمانية
السوداني يبحث مكافحة التطرّف والإرهاب مع أمين مجلس وزراء الداخلية العرب
يقودها رجل باكستاني.. عصابة تسرق الاف الدولارات من معرض سيارات ببغداد
انتخاب النائب زياد الجنابي رئيساً للجنة النزاهة النيابية
القضاء يصدر امر استقدام بحق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
انتخاب النائب عباس الزاملي رئيساً للجنة الأمن والدفاع
جعفر الطيار ومفاتيح الطاقة الإيجابية/ المفتاح الثالث والرابع
مدير سجناء ميسان : خطوة ادخال جرائم البعث الكافر ضمن المنهاج التربوي ادخلت الفرح والسرور في قلوب ضحايا النظام البائد .
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.88
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
محمد غضبان : هذا الخبر ان صح بل ان تم فهو من أهم الاخبار التي تخدم العراق واكيد احبس انفاسي ...
الموضوع :
البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
فيسبوك