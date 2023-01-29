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مدير سجناء ميسان : خطوة ادخال جرائم البعث الكافر ضمن المنهاج التربوي ادخلت الفرح والسرور في قلوب ضحايا النظام البائد .


ميسان / ظاهر العقيلي

اشاد مدير مؤسسة السجناء في ميسان جاسم الهاشمي بخطوة نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وتوجيهه كتاب للوزارات المعنية لادخال جرائم حزب البعث الكافر ضمن المنهاج التربوي .

وقال الهاشمي لقد استبشرنا خيرا بهذه الخطوة المباركة وهو كتاب وتوجيه مهم جدا ولو انها خطوة متأخره لكنها مهمة وحيويه وادخل السرور والسعادة على ضحايا النظام البائد .

واضاف الهاشمي ان هذا الكتاب والتوجيه هي خطوة اولى ومهمة ونقترح ان يكون لمؤسستي السجناء والشهداء بصمة ودور ومشاركة في اعداد هكذا منهاج تربوي يبين جرائم البعث الكافر ضد ابناء شعبنا العراقي .

واختتم الهاشمي نقدم شكرنا وعظيم ثنائنا لكل من اصدر وسعى في هذا الكتاب والتوجيه .

يذكر ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اصدر توجيه الى امانة مجلس الوزراء والوزارات والدوائر المعنية بطباعة وادراج جرائم البعث الكافر ضمن المنهاج التربوي ولاقى هذا التوجيه تأييد ومباركة عدد كبير من اعضاء البرلمان والجماهير وضحايا النظام البائد الدموي .

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مدير سجناء ميسان : خطوة ادخال جرائم البعث الكافر ضمن المنهاج التربوي ادخلت الفرح والسرور في قلوب ضحايا النظام البائد .
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