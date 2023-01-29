الفياض يدعو المجتمع الدولي للوقوف مع الشعب الفلسطيني ازاء جرائم الاحتلال

دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه جرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وقال الفياض في بيان أنه "نتابع بقلق بالغ تطورات الاحداث في فلسطين الصمود والتحدي، ومايجري على اهلنا هناك من اعتداءات سافرة وجبانة تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني دون وازع من ضمير او التزام بمواثيق حقوق الانسان".

وأضاف، "اننا اذ ندين باشد العبارات هذه الجرائم التي يرتكبها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية الى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الاحداث المؤسفة، والا تكتفي مثل كل مرة بالصمت المخجل وغض الطرف عن غطرسة الكيان الصهيوني واستهتاره بكل القيم والمواثيق".

وتابع، "كما نؤكد دعمنا ومساندتنا الكاملة للمقاومة الفلسطينية الباسلة التي تمارس حقها المشروع في الدفاع عن ارضها المغتصبة وشعبها الصابر الابي، ليكن الله ناصركم ايها الاحبة الابطال، واعلموا ان قلوب العراقيين معكم تلهج لكم بالدعاء والرفعة والسداد، فلا تهنوا ولا تضعفوا وانتم الاعلون والنصر ات وقريب باذن الله، فهو نعم المولى نعم النصير".