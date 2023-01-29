صادقون: اعتراض كردستان على قرارات القضاء يمثل تحديا خطيرا

اعرب النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق هاشم الصالحي، السبت ، عن استغرابه من ردود اقليم كردستان العراق حول قرار المحكمة الاتحادية واتهامها بأنها مسيسة، مشيرا إلى أن اعتراض إلاقليم بأنها تحد خطير على قرارات القضاء.

وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "القضاء العراقي يمثل ركيزة أساسية لكيان الدولة والعملية السياسية"، مبينا أن "اعتراض إقليم كردستان بعدم قانونية إرسال مبالغ مالية على شكل رواتب يمثل تحديا لقرار المحكمة الاتحادية وتجاوز على صلاحياتها".

وأضاف، أنه "يجب أن تلتزم حكومة الاقليم باتفاقها مع بغداد في تسليم إيرادات النفط المباع بحيث لا يوجد سوى الالتزام بالدستور والقوانين والاتفاقيات".

واشار الصالحي الى أن "قرار المحكمة الاتحادية الخاص بابطال قرارات مجلس الوزراء السابق هو قرار ملزم لجميع السلطات".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق، قرارا بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بشأن إرسال الأموال إلى إقليم كردستان .