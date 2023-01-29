الخارجية تطالب بوقف الهجمات الاسرائيلية " العدائية" ضد الفلسطينيين

ادانت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، السبت، الهجوم الذي أسفر عن إستشهاد وإصابة عددٍ من المواطنين الفلسطينيين.

وذكر بيان للوزارة، أنها تدين "اقتحام الاحتلال الصهيوني لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين والذي اسفر عن استشهاد واصابة عددمن المواطنين الفلسطينيين".

وأكدت الوزارة "تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف"، مطالبة بـ"وقفِ الهجمات العدائيَّة على الآمنين فيها".

وجددت الخارجية "موقفنا الثابت والمبدئيّ من القضيَّة الفلسطينيَّة، التي كانت ولاتزال قضيَّة مُحوريَّة"