النزاهة النيابية توجه اتهاماً لمستشاري الكاظمي:متورطون بجميع صفقات الفساد

أتهمت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، مستشاري رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بالتورط في جميع صفقات الفساد، فيما اكدت وجود شخصيات وأسماء كبيرة لم تكشف بعد تقف خلف المتهم بـ"سرقة القرن" نور زهير.

وقال عضو اللجنة علي التركي، في حديث ل / المعلومة /، إن "جميع مستشاري رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي لهم يد ومتورطين في جميع صفقات الفساد التي تمت خلال الفترة السابقة بينها سرقة الأموال الضريبية".

وأضاف، أن "هنالك شخصيات وأسماء كبيرة لم تكشف بعد تقف خلف المتهم الأول بسرقة القرن نور زهير"، معتبراً الأخير "واجهة للسرقة التي يقف خلفها الكثير من الرؤوس الكبيرة بالحكومة السابقة".

وأوضح عضو لجنة النزاهة النيابية، أن "سرقة القرن اكتشفت بسبب اختلاف على الحصص المالية"، مشيرا الى أن "الكاظمي أحد الأدوات الرئيسية بسرقة القرن".

وبين تركي، أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال و جميع مستشاريه، من مشرق عباس ورائد جوحي وعبد الزهرة، يقفون خلف المتهم الأول نور زهير".

وتلاحق حكومة الكاظمي ومستشاريه اتهامات سياسية وشعبية عديدة وسط مطالبات بضرورة الايقاع بهم خلف قضبان السجون والكشف عن حجم الأموال التي تم اختلاسها خلال المدة التي تسلمت بها زمام أمور البلد.

وكان مصدر مطلع قد كشف لـ/المعلومة/، عن "تورط كل من رئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، ورئيس لجنة الخدمات والاعمار في هيئة المستشارين صباح مشتت، بالإضافة الى مدير بلديات نينوى السابق السابق عبد القادر دخيل بسرقة القرن"، مبينا أنهم "المسؤولين الأوائل والمتهمين بسرقة الأموال الضريبية من مصرف الرافدين".