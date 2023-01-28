برلماني يكشف شرط الحكومة مقابل منح كردستان 14 % من الموازنة

اكد عضو مجلس النواب باقر السعدي، السبت، ان الاتفاق على تحديد نسبة كردستان من الموازنة العامة سيتم مع ضمان تسليم عائدات تصدير النفط والغاز الى الحكومة المركزية، فيما اكد ان للإقليم استحقاقات و واجبات على الجميع الالتزام بها.

وقال السعدي في حديث لـ /المعلومة/ إن "الاتفاق على تحديد نسبة الإقليم بـ 14% من الموازنة العامة سيتم مع ضمان تسليم عائدات تصدير النفط والغاز الى الحكومة المركزية"، مشيرا الى أنه "لا توجد أي فروق بين المواطنين في عموم العراق".

واستطرد: "إقليم كردستان لديه استحقاقات من الحكومة لكنه مطالب بالالتزام بوجباته في تسليم عائدات تصدير النفط والغاز الى خارج العراق".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت في وقت سابق من اليوم بإلغاء قرارات مجلس الوزراء الخاصة في ارسال الحصص المالية الى اقليم كردستان.