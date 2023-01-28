السوداني يؤكد على تبادل الخبرات مع المغرب في مكافحة التطرّف والإرهاب

اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي في المغرب، ناصر بوريطة، على اهمية تبادل الخبرات مع بلاده في مكافحة التطرّف والإرهاب.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن الاخير" إستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي في المملكة المغربية السيد ناصر بوريطة والوفد المرافق له، ونقل الوزير المغربي تحيات العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى رئيس مجلس الوزراء، و رغبته في أن تنتقل العلاقة بين البلدين إلى مراحل متقدمة من التعاون المثمر".

وبارك السوداني، بحسب البيان "إعادة افتتاح السفارة المغربية في العراق، بعد سنوات من إغلاقها، مؤكداً اهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات مع المغرب في ملف مكافحة التطرّف والإرهاب، وفي مجالات التعاون الاقتصادي، والزراعي والمصرفي، فضلاً عن آفاق التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتعليم والسياحة والثقافة".

واضاف البيان، ان "اللقاء شهد التأكيد على استئناف العمل في اللجنة المشتركة بين العراق والمغرب، وتحديد موعد لانعقاد المُنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال بين المغرب والعراق، ووضع تسهيلات متبادلة لمنح سمات الدخول بين البلدين".