الخارجية الروسية : فصائل المقاومة العراقية لعبت دورا مهما وفعالا في مكافحة الارهاب

اكد تقرير لمعهد واشنطن ، السبت ، ان روسيا وعلى عكس فترة حكومة الكاظمي الموالية للولايات المتحدة اصبحت تقدم الدعم للمقاومة العراقية وتستضيف قادتهم لمواجهة الغرب وخصوصا من ناحية العمل على الجبهة السورية .

وذكر التقرير ان " زيارة قادة المقاومة العراقية ولقاءاتهم بكبار القادة الروس مثل ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين شملت ايضا التنسيق في الجبهة السورية لوجود عدد من الفصائل التي تقاتل ضد تنظيم داعش والهيمنة الامريكية على المنطقة ".

واضاف ان " معظم قادة المقاومة العراقية عبرو عن رفضهم لاستمرار الوجود العسكري الامريكي في العراق والمنطقة ، فيما قال احد قادة فصائل المقاومة "لن نسمح للولايات المتحدة بالتعدي على أرض العراق وثروته من خلال استمرار احتلاله"، فيما عبر ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية بان فصائل المقاومة العراقية لعبت دورا مهما وفعالا في مكافحة الارهاب ".

واوضح ان " هذه النقطة قد تكررت في حديث السفير الروسي إلبروس كوتراشيف ورغبته في توسيع علاقة موسكو مع بغداد ، لا سيما في المنطقة وخصوصا فيما يتعلق بمبيعات الاسلحة الروسية ".

واشار التقرير الى ان "هذه التطورات تأتي على عكس عهد رئيس وزراء تصريف الاعمال السابق مصطفى الكاظمي فان موسكو لن توجه دعوات دبلوماسية من بغداد لمشاركتها واستضافتها لقادة المقاومة العراقيين ".