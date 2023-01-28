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المغرب يرفع الحجز عن الأموال العراقية لمصرفي الرشيد والرافدين


أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، أن علاقة العراق مع المغرب ستشهد جيلاً جديداً من التفاعل الدبلوماسي، فيما اشار إلى أن المغرب رفع الحجز عن الأموال العراقية لمصرفي الرشيد والرافدين.

وذكرت وزارة الخارجية، أن "جولة مباحاثات معمقة جرت بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره المغربي ناصر بوريطة في مقر الوزارة"، لافتا الى أن "الجانبين أكدا على أهمية انعقاد اللجنة العراقية المغربية المشتركة وتعميق التشاور السياسي وايجاد اليات منفتحة لتأكيد حركية دبلوماسية البلدين وعبر آلية التشاور".

وأضافت أن "الوزيرين أكدا ايضا على أن خطوة مملكة المغرب في افتتاح سفارتها ستكون منطلق لشراكة تنسجم وحجم العلاقات التاريخية بين الجانبين"، مشيرا الى أن "الجانبين شدد على أهمية التعاون الثنائي وتبادل الدعم ضمن الاليات متعددة الاطراف ستشهد دعماً متبادلاً وان العلاقة ستعكس الطموحات الاستثمارية والتنموية للبلدين ".

ولفتت الوزارة الى أن "وزير فؤاد حسين أكد أن العلاقة مع المغرب ستشهد جيلاً جديداً من التفاعل الدبلوماسي"، مبينا أن " العراق يؤدي دوراً محورياً في المنطقة ويتطلع بأهتمام للمنطقة الافريقية".

بدروه، أكد وزير الخارجية المغربي "أهمية تحفيز العلاقة الاقتصادية وتذليل الصعوبات أمامها وفق الأُطر القانونية".

وتابع أن "الملتقيات لرجال الاعمال والمستثمرين بين بغداد والرباط ستأخذ مشوارها بين البلدين الشقيقين، وأن المباحثات تشمل تفعيل قطاع السياحة"، منوها الى أن "السوق المشتركة بين بغداد والرباط ستكون إطلالة لانفتاح أبعد".

واشارت الى أن "العراق والمغرب يبحثان إمكانية تفعيل الخط الجوي المباشر بين البلدين"، مبينا أن "المغرب وافق على رفع الحجز عن الأموال العراقية لمصرفي الرشيد والرافدين".

وأوضحت أن "مذكرة تفاهم ستوقع بين معهد الخدمة الخارجية والاكاديمية الدبلوماسية المغربية".

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