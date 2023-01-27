السامرائي بشأن اتفاقية باريس: تمثّل إنتقالة انتظرها العراقيون

اعتبر زعيم تحالف تقدم، مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية الشراكة مع جمهورية فرنسا تمثل إنتقالة انتظرها العراقيون.

وقال السامرائي في تغريدة على تويتر إن "خطوة الحكومة ممثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوقيع اتفاقية الشراكة مع جمهورية فرنسا؛ تمثّل إنتقالة انتظرها العراقيون منذ فترة طويلة".

واضاف :"وهو ما يبشّر بمرحلة إيجابية شعارها التنمية والإستثمار وإعادة الاعمار والإنفتاح السياسي والإقتصادي وتعدد الشراكات مع الدول المتقدمة صناعياً".