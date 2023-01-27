الخارجية: تعليق مؤقَّت للعمل القنصليّ لسفارة جمهوريَّة العراق في أوكرانيا بسبب التصعيد العسكريّ الأخير هناك

علقت السفارة العراقية لدى أوكرانيا، الجمعة، تقديم الخدمات القنصلية في السفارة اعتباراً من يوم الاثنين المقبل وحتى اشعار آخر؛ وذلك بسبب "الظروف الاستثنائية".

وذكر بيان للسفارة، أنه "نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها اوكرانيا وتطورات الحرب الاخيرة وتكثيف القصف على العاصمة الاوكرانية (كييف)، تعلن سفارة جمهورية العراق لدى اوكرانيا عن تعليق تقديم الخدمات القنصلية في السفارة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 30/1/2023 وحتى اشعار آخر".

وأهابت السفارة، بجميع المواطنين العراقيين المقيمين والدارسين في المعاهد والجامعات الاوكرانية "بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة من قبل السلطات الاوكرانية المعنية والابتعاد عن الاماكن الخطرة في ظل الاوضاع الراهنة".