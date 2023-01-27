توضيح من سلطة الطيران بشأن تكليف 600 موظف في 3 مطارات

أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن تكليف 600 موظف مدني للعمل في 3 مطارات.

وذكرت السلطة في بيان أن" سلطة الطيران المدني العراقي تود أن توضح للرأي العام ولمنتسبي وزارة الدفاع العراقية بأن المصداقية والوضوح هو أساس عملها بعيداً عن المحسوبية والمنسوبية والمحاباة بما يخص تكليف 600 موظف مدني للعمل في مطارات (بغداد - البصرة – الموصل)".

وأكدت السلطة بأنها" شكلت لجنة مختصة بإشراف رئيسها عماد عبد الرزاق الأسدي لمتابعة اختيار الموظفين الذين تنطبق عليهم المعايير والتخصصات الوظيفية المطلوبة للعمل في المطارات العراقية والتي سوف تعمل بمهنية وشفافية عالية جدا".

وتابعت أنه" سيتم استبعاد أي مرشح ما لم تنطبق عليه توصيات اللجنة المشكلة من قبل سلطة الطيران المدني حصراً، فغايتنا ستظل دائماً وأبداً أهمية الارتقاء بواقع عمل المطارات المحلية بغية تطوير وتحسين أدائها في خدمة المسافرين"