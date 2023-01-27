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الحشد الشعبي يضبط أسلحة لداعش الارهابي غربي الأنبار


افاد مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار  الجمعة بان قوة من الحشد الشعبي تمكنت من ضبط اسلحة متنوعة لإرهابي داعش بعملية امنية استهدفت مواقع ارتكاز سرية للتنظيم الاجرامي في مناطق غربي الانبار    .

وقال المصدر في تصريح ل /المعلومة/ ان " قوة امنية من الحشد الشعبي نفذت حملة امنية استهدفت مواقع ارتكاز سرية لعناصر عصابات داعش الاجرامية في مناطق صحراء قضاء راوه غربي الانبار باتجاه صحراء الحضر التابعة لمحافظة الموصل، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود اسلحة متنوعة في المناطق المستهدفة من مخلفات التنظيم الاجرامي ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن المحافظة ".

واضاف المصدر ان" القوة ضبط اسلحة متنوعة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات اثناء مداهمتها للمواقع المستهدفة ، مبينا ان" قوة من فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية او مادية في صفوف القوات الامنية  ،

موضحا ان" الحملة تأتي ضمن خطة القيادات الامنية تجفيف منابع الارهاب في مناطق صحراء الانبار الغربية وتتبع مواقع اخفاء اسلحتهم للحيلولة دون استخدامها من قبل بقايا التنظيم الاجرامي ".

يشار الى ان مصدر امني اكد في تصريح سابق ان قوات الحشد الشعبي اتخذت اجراءات امنية مشددة على مناطق صحراء الانبار الغربية باتجاه مناطق الشريط الحدودي مع سوريا  لدواعي امنية ".

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