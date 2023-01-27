البنك المركزي يستعد لاتباع اليات جديدة للخروج من "مأزق" الدولار

أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الجمعة، اتباع سياسة جديدة وآليات جادة للخروج من "مأزق" ارتفاع سعر صرف الدولار.

وذكرت كتلة إشراقة كانون النيابية في بيان، أن "مجموعة من النواب التقوا محافظ البنك المركزي العراقي / وكالة علي العلاق؛ لمناقشة أسباب الانخفاض المستمر لقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي والذي انعكس بدوره على الوضع الاقتصادي للمواطنين واثقل كاهلهم نتيجة لارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية في السوق المحلية".

وأشار البيان إلى “التطرق أثناء اللقاء لضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة واتخاذ السبل اللازمة والمجدية لحل الأزمة”.

وبينت الكتلة، أن “محافظ البنك المركزي أكد على اتباع سياسة جديدة من قبل البنك المركزي ووضع الآليات الجادة للخروج من هذا المأزق".