.. الكشف عن تفاصيل الاتفاق العراقي الفرنسي

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، عن أبرز ما تضمنه اتفاق الشراكة بين العراق وفرنسا.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن "الاتفاق العراقي الفرنسي يتكون من: أربعة فصول، وستة أبواب و50 مادة، فضلا عن 64 فقرة ونقطة".

وأضاف البيان أن "هذا اول اتفاق من نوعه، بعد 2003"، مبينا أن "هذا اشمل اتفاق بين البلدين منذ العام 1968". وأشار الى ان "هذه المرة الاولى التي يوقع فيها ماكرون على اتفاق داخل قصر الاليزيه (ولذلك إشارة واضحة)".