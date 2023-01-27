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قيادي بالإطار: الاعتراض على قرار المحكمة الاتحادية مرفوض


 أكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، الجمعة، ان الاعتراض على قرارات المحكمة الاتحادية مرفوض.

وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/، ان "قرارات المحكمة الاتحادية يجب احترمها والالتزام بها لأنها تمثل تصويب لمسارات عادلة لكل الاطراف"، لافتا الى ان "قرارها الاخير حول تسويق النفط من كردستان يمثل تصحيح لخطا برز بعد 2003".

واضاف، ان "النفط ثروة وطنية والدستور اقر بانها يجب ان يدار من قبل الحكومة الاتحادية وما حصل في الاقليم هو تجاوز لهذا المسار"، مؤكدا "ضرورة الالتزام بما اقرته المحكمة لانه يمثل جوهر العدالة والانصاف لكل المكونات في البلاد".

وكانت المحكمة الاتحادية اقرت في قرارها الاخير عدم قانونية تسويق النفط من قبل اقليم كردستان".

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