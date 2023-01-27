الخارجية: زيارة باريس نقلت العلاقة الثنائية إلى أفق استراتيجي متعدد المصالح

اعتبرت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، زيارة الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الفرنسية باريس، بأنها نقلت العلاقة الثنائية إلى أفق استراتيجي متعدد المصالح.

وقال متحدث الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان، إن "زيارة السوداني الى باريس نقلت العلاقة الثنائية إلى أفق استراتيجي متعدد المصالح"، مضيفاً أن "دبلوماسية القوى الناعمة مسارنا ورؤيتنا، ونتوافر على مصادر قوّة تؤهلنا للمضي مع شركاء العراق وأصدقائه".

وتابع، أن "الدبلوماسية العراقيّة تعمل بأذرع متعددة لتعزيز انفتاح العراق على محيطه الاقليمي والدولي، ونعمل بدأب عالٍ لتحقيق استجابة وطنية تنسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة".

ولفت الصحاف، إلى أن "استرداد الأموال والممتلكات العراقية، والعمل على زيادة شراكات العراق عبر توقيع مذكرات التفاهم وفي مختلف القطاعات، هدف نسعى إليه"، مردفاً أن "الشراكات الاستراتيجية المتعددة وتنويع بوابات الاستثمار الوطنيَّة، هو ما يؤكد عليه وزير الخارجية فؤاد حسين".

وبدأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الخميس في باريس، أعمال زيارته الرسمية للجمهورية الفرنسية، التي تستغرق يوماً واحداً، التقى خلالها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين، كما جرى توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم.