بغداد وباريس توقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد

وقّع العراق وفرنسا، اليوم الجمعة، في العاصمة باريس مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن "المذكرة وقّعها عن الجانب العراقي رئيس هيئة النزاهة، فيما وقّعها عن الجانب الفرنسي رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد".

وتضمنت المذكرة، وفق البيان، "جملةً من الفقرات تتعلق بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، وتبادل المعلومات والتحري عن جرائم الفساد والحدّ من انتشاره، واسترداد الأموال العراقية المسروقة والمهرّبة قبل وبعد 2003، فضلاً عن استرداد المطلوبين بقضايا الفساد، ومكافحة عمليات غسيل الأموال".

كما تضمنت "محاور للتعاون التقني لمنع ومكافحة الفساد، وتعزيز الخبرات، وتنمية وتحسين استراتيجيات وسياسات مكافحة الفساد".