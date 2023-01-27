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الأمن الوطني يصادر أكثر من نصف مليون لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب


أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، مصادرة أكثر من نصف مليون لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب.‎

وقال الجهاز، في بيان أنه "‎استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واستمراراً لسلسلة العمليات التي يُنفذها جهاز الأمن الوطني في ملاحقة مهربي المشتقات النفطية والمتاجرين فيها بطرق غير شرعية، تمكنت مفارزنا ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة في محافظات (بغداد، النجف الأشرف، كركوك، نينوى، القادسية ،ديالى، وبابل) من مصادرة أكثر من 500 ألف لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب كانت مخزنة في عجلات وخزانات تم ضبطها بعد مداهمة أوكار ومستودعات المهربين".

وأضاف البيان، أنه "تم ضبط (20) عجلة والقبض على (29) متهماً، وقد جرى إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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