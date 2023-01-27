الإطاحة بعنصرين من داعش الارهابي تخفوا بهويات مزورة في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، الإطاحة بعنصرين من داعش الارهابي تخفوا بهويات مزورة في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القبض على متهمين اثنين من عصابات داعش الارهابي في محافظة كركوك".

وأضاف البيان، انه "بعملية استخبارية سبقها تدقيق ميداني للعناصر المشتبه بها، فقد تم التوصل لمعلومات عن وجودهم بين الاهالي دخلوا المحافظة للتخفي بين المواطنين هاربين من عدة مناطق".

وأشار الى، أن "العملية نفذت بدقة وسرعة عالية ،وانتجت التحقيقات ارتباطهم بالعناصر الارهابية وعملوا بصفة مقاتلين في التنظيم"، لافتا الى انه "اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة اصوليا".