العراق وفرنسا يوقعان اتفافية الشراكة الاستراتيجية

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، عن توقيع اتفافية الشراكة الاستراتيجية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال السوداني من باريس التي وصلها اليوم في زيارة رسمية، "قبل قليل، وقّعنا أنا والصديق ماكرون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين بلدينا، في مختلف المجالات".

‏وأضاف "سنواصل العمل مع الأصدقاء من أجل شراكات جادّة تضمن للعراق تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما رسمنا وخطّطنا في البرنامج الحكومي".

الى ذلك، قال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء التقى، مساء اليوم الخميس، رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، في مقر رئاسة الوزراء، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا التي تستغرق يوماً واحداً".

وشهد اللقاء بحسب البيان "التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، عبر تنمية التعاون المتبادل في مجالات الطاقة والنفط واستثمار الغاز المصاحب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات النقل والثقافة وفي مجال حماية وصيانة الآثار".

وحضر اللقاء "وزراء الخارجية والنفط والصناعة والمعادن والثقافة بالإضافة إلى رئيس هيئة النزاهة وأمين بغداد"

جرت بعد اللقاء وفقاً للبيان "مراسم توقيع مذكرة تفاهم إعلان نوايا بشأن التراث بين العراق وفرنسا"، مشيراً الى أنه " وقّع المذكرة من الجانب العراقي وزير الثقافة والسياحة والآثار، فيما وقّعها من الجانب الفرنسي وزير تحوّل الطاقة الفرنسي".

كما تم توقيع "مذكرة إعلان نوايا تتعلق بمستشفى سنجار، حيث وقّعها عن العراق وزير الخارجية فيما وقّعها من الجانب الفرنسي وزير تحول الطاقة الفرنسي".