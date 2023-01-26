الأخبار

العراق وفرنسا يوقعان اتفافية الشراكة الاستراتيجية


أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، عن توقيع اتفافية الشراكة الاستراتيجية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال السوداني من باريس التي وصلها اليوم في زيارة رسمية، "قبل قليل، وقّعنا أنا والصديق ماكرون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين بلدينا، في مختلف المجالات".

‏وأضاف "سنواصل العمل مع الأصدقاء من أجل شراكات جادّة تضمن للعراق تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما رسمنا وخطّطنا في البرنامج الحكومي".

الى ذلك، قال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء التقى، مساء اليوم الخميس، رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، في مقر رئاسة الوزراء، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا التي تستغرق يوماً واحداً".

وشهد اللقاء بحسب البيان "التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، عبر تنمية التعاون المتبادل في مجالات الطاقة والنفط واستثمار الغاز المصاحب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات النقل والثقافة وفي مجال حماية وصيانة الآثار".

وحضر اللقاء "وزراء الخارجية والنفط والصناعة والمعادن والثقافة بالإضافة إلى رئيس هيئة النزاهة وأمين بغداد"

جرت بعد اللقاء وفقاً للبيان "مراسم توقيع مذكرة تفاهم إعلان نوايا بشأن التراث بين العراق وفرنسا"، مشيراً الى أنه " وقّع المذكرة من الجانب العراقي وزير الثقافة والسياحة والآثار، فيما وقّعها من الجانب الفرنسي وزير تحوّل الطاقة الفرنسي".

كما تم توقيع "مذكرة إعلان نوايا تتعلق بمستشفى سنجار، حيث وقّعها عن العراق وزير الخارجية فيما وقّعها من الجانب الفرنسي وزير تحول الطاقة الفرنسي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق وفرنسا يوقعان اتفافية الشراكة الاستراتيجية
السوداني يصدر قرارات بشأن اجراء تغييرات أمنية في "محافظة ساخنة"
بالوثيقة.. السوداني يوافق على تكليف 4 سفراء بمناصب وكلاء بالخارجية
في واسط.. أحكام بحق ثلاثة مدانين بينها "الإعدام"
مجلس النواب يعلن جدول اعمال جلسة السبت المقبل
الحشد الشعبي يحبط محاولة إرهابية لاستهداف مناطق حوض الوقف بديالى
مكتب رئيس الوزراء يعلن أهداف زيارة السوداني إلى فرنسا
حقوق تحذر من محاولات تسويف ملف سرقة القرن
كتلة بدر تهدد بالغاء الاتفاقية الاطارية مع واشنطن وتحذر من تكرار "الخذلان"
بحوزتهما أكثر من ستة كيلو غرام.. الإطاحة بتجار مخدرات في نينوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك