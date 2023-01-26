السوداني يصدر قرارات بشأن اجراء تغييرات أمنية في "محافظة ساخنة"

كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الخميس، عن قرار اصدره السوداني حيال تغيرات منظومة امن ديالى.

وقال العتبي في حديث لـ /المعلومة/، ان "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أصدر قرارا بالتريث في اجراء تغييرات مهمة وجوهرية في منظومة قيادات امن ديالى بالوقت الراهن في ظل التحديات الامنية ووجود ملفات معقدة قيد التحقيق".

وأضافـ، ان "الاولوية الان لدعم العمليات الواسعة لتعقب خلايا داعش والعصابات الاجرامية وانهاء تأثيرها السلبي على امن المحافظة بالاضافة الى انهاء ملف التهريب والمخدرات".

واشار الى ان "لجنة تقييم القيادات الامنية مستمرة في عملها وهي ستقدم تقرير نهائي بعد اسابيع الى القائد العام للقوات المسلحة وبعدها سيكون الخيار بيد السوداني".

وشهدت ديالى سلسلة تغييرات مهمة في منظومة امن قياداتها العليا خلال الاشهر الماضية لاسباب متعددة