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الحشد الشعبي يحبط محاولة إرهابية لاستهداف مناطق حوض الوقف بديالى


أحبطت قوة في الحشد الشعبي، اليوم الخميس، محاولة إرهابية لاستهداف مناطق حوض الوقف بمحافظة ديالى.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي، في بيان أن “قوة من اللواء 110 بالحشد الشعبي، الخميس، أحبطت محاولة إرهابية لاستهداف مناطق حوض الوقف على ضفاف نهر ديالى”.

وأضافت، أن “ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذتها قوة من اللواء ضمن مناطق حوض الوقف على ضفاف نهر ديالى، حيث عثرت على صندوق تابع لفلول “داعش” الإرهابي يحتوي على بطارية للتفجير مع جهاز هاتف ارضي جاهز للتفجير مع كمية كبيرة من الاعتدة ضمن مناطق حوض الوقف على ضفاف نهر ديالى”.

 

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