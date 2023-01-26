حقوق تحذر من محاولات تسويف ملف سرقة القرن

حذر عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، الخميس، من أية محاولة لتسويف او مماطلة عرض نتائج سرقة الأمانات الضريبية اي ما يعرف بصفقة القرن، معتبرا التسويف خيانة ومشاركة في الفساد.

وقال الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الشعب العراقي لم يطلع على جميع الأسماء المتورطة بفضيحة سرقة القرن"، مبينا أن "حقوق تؤكد على أهمية وضرورة أن تتعامل السلطات القضائية وهيئة النزاهة والمعنيين في استرجاع الأموال وملاحقة الفاسدين".

وأشار إلى أن "هناك شخصيات كبيرة أخرى متورطة بسرقة القرن ، لافتا إلى أن أغلب المبالغ المسروقة في عهد حكومة الكاظمي مازالت موجودة وتحولت الى عقارات ومولات تجارية".