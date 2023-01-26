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كتلة بدر تهدد بالغاء الاتفاقية الاطارية مع واشنطن وتحذر من تكرار "الخذلان"


دعا رئيس كتلة بدر النيابية النائب مهدي تقي امرلي، الخميس، الى اتخاذ خطوات واضحة بشأن التعامل الاقتصادي مع الولايات المتحدة، مهددا بالتحرك لالغاء الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في حال "تخاذل" أمريكا عن التزاماتها تجاه العراق.

وقال امرلي في بيان إن "الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه حكومة السوداني حاليا كبيرة وبحاجة الى معالجات فعلية عاجلة خصوصا في ظل الضغوط الخارجية التي اثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي وتذبذب سعر صرف الدينار مقابل الدولار بشكل انعكس سلبا على السوق والوضع المعاشي للطبقات الهشة والفقيرة".

وأضاف، "على الجهات المعنية اتخاذ جملة خطوات للسيطرة على سعر الدولار ودعم العملة المحلية من بينها اعتماد الدينار  حصرا كوسيلة للتعامل التجاري الداخلي في بيع السلع والبضائع والاتفاق مع دول المحيط الاقليمي خصوصا ايران وتركيا وسوريا لاعتماد عملة بديلة عن الدولار في التبادل التجاري".

ودعا الى "اتخاذ اجراءات اكثر حزما وقوة مع المتلاعبين بسعر الصرف في البورصات والمصارف الاهلية وتوسيع نطاق المراقبة ليشمل الاسواق التجارية للجملة، والتحرك الدولي لطلب الدعم وفق ميثاق الامم المتحدة سواء من سوق اليورو او السوق الروسية والصينية  في تبادل وبيع النفط والسلع لتقليل الحاجة الى الدولار."

وشدد على ضرورة "التحرك بشكل واضح على واشنطن لتفعيل ما عليها من التزام اقتصادي ضمن اتفاقية الاطار الاستراتيجي وان لا يتكرر سيناريو الخذلان كما حصل في الحرب على داعش من قبل الجانب الامريكي في مجالات التسليح والدعم والا فالذهاب الى الغاء الاتفاقية بعد تخاذل الطرف الاخر عن تطبيق بنودها"

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