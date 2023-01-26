بحوزتهما أكثر من ستة كيلو غرام.. الإطاحة بتجار مخدرات في نينوى

القت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، القبض على تاجرين اثنين للمخدرات بحوزتهما أكثر من ستة كيلوغرام من الكرستال في نينوى.

وذكرت المديرية في بيان انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة للفرقة الرابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الخمسين ومفرزة من شعبة مخدرات القيارة تم نصب كمين محكم في سيطرة الشهداء ألقي على أثرهِ القبض على تاجرين اثنين للمخدرات وفق أحكام المادة ( 28 ) من قانون المخدرات".

وأضاف البيان، ان " تم تسليم التاجرين المتهمين إلى جهة الطلب أصولياً.