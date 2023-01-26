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بينهم كاتب عدل.. ضبط 4 موظفين بجريمة "الرشوة" في محافظتين


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ بحقِّ مُوظَّفين في كهرباء وصندوق إسكان ذي قار وبلديَّة الموصل، مُتلبِّسين بجريمة الرشوة.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان أنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ذي قار تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في كهرباء المُحافظة مُتلبِّساً بأخذ مبالغ ماليَّةٍ من أحد المواطنين؛ لقاء إكمال معاملة قرضٍ في صندوق إسكان ذي قار".

وتابعت الدائرة أنَّ "المُتَّهم اعترف - أثناء تدوين أقواله - على أحد المُوظَّفين في صندوق إسكان ذي قار، مُؤكِّداً أنَّ المُوظَّف الذي يعمل كاتب عدل في الصندوق هو من يقوم بتسهيل إجراءات المعاملات مقابل مبالغ ماليَّةٍ، وبعد استحصال مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، تمَّ نصب كمينٍ للمُتَّهم الثاني وضبطه مُتلبِّساً بأخذ مبالغ ماليَّةٍ من المُتَّهم الأول".

وأضافت أنَّ "فريقاً من مُديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى تمكَّن من ضبط مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة بلديَّة الموصل - شعبة حصر التجاوزات مُتلبِّسين بجريمة الرشوة؛ لقاء تسليم أحد المُشتكين كتاب تصميمٍ يخصُّ أحد العقارات في البلديَّة، وبعد تدوين أقوال المتهمين واعترافهم على موظف في مديرية التخطيط العمراني في محافظة نينوى يجلب لهم خرائط التصاميم للعقارات، تمَّ استحصال مذكرة قضائية، ونصب كمين له في أحد أحياء مدينة الموصل؛ حيث تمَّ ضبطه متلبساً بالرشوة.".

 

ونوَّهت بـ"تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها برفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على السادة قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ذي قار ونينوى، الذين قرَّروا توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق".

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