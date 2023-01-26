الاطاحة بشبكة لتزوير وتبديل الدفاتر الامتحانية يديرها مدير مدرسة في بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، الاطاحة بشبكة لتزوير وتبديل الدفاتر الامتحانية في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان انه "إستنادًا إلى معلومات إستخبارية دقيقة وبعد إستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في العاصمة بغداد من الإطاحة بشبكة لتزوير وتبديل الدفاتر الإمتحانية لمرحلة الثالث المتوسط من خلال التلاعب بالدرجات بعد نقل الدفاتر إلى مكان آخر بالإتفاق مع مجموعة من الطلبة مقابل الحصول على مبالغ مالية".

وأضاف البيان، ان "التحقيقات أفضت إلى أن الشبكة يديرها مدير مدرسة متوسطة ومعاونه وشخص أخر وقد ضُبطوا بالجرم المشهود وبحوزتهم (٢٨٠) دفتراً إمتحانياً بعضها جرى تمزيقها لغرض الإستبدال".

وتابع، انه "تم تسليم المتهمين جميعاً مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة".