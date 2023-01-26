الجنائية المركزية: الاعدام بحق 14 ارهابيا اشتركوا في مجزرة سبايكر

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الخميس، احكاما بالاعدام بحق اربعة عشر مجرما ارهابيا عن جريمة الاشتراك في مجزرة سبايكر عام 2014.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان أن "المجرمين الارهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر عام الفين واربعة عشر بعد قتلهم اكثر من (1700) شخصا من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع ارهابية في محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "الاحكام بحق المجرمين الارهابيين تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".