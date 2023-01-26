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السوداني يصل الى باريس


وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان مقتضب  أن الاخير"وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد حكومي رفيع، في مستهل زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً".

وغادر رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، العاصمة بغداد متوجهاً الى فرنسا.

ويجري السوداني، سلسلة من الزيارات الخارجية من أجل تعزيز التعاون مع البلدان العالم، كانت آخرها زيارته الى المانيا والاتفاق مع شركة سيمنز لحل مشكلة الكهرباء.

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