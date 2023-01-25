وزيرة الاتصالات: إكمال المتطلبات الفنية لإطلاق الإنترنت المدعوم

أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الأربعاء، إكمال التجهيزات والمتطلبات الفنية اللازمة لإطلاق خدمة الإنترنت المدعوم في الأول من شباط المقبل، فيما أوضحت كيفية احتساب حجم الباقات وأسعارها.

وقالت الياسري في تصريح للتلفزيون الرسمي إنه "اعتباراً من 1 شباط المقبل ستطلق خدمة الإنترنت المدعوم وتم تهيئة المتطلبات الفنية والتجهيزات اللازمة كافة".

وأضافت، أن "سعة الباقة التي سيطلبها كل مواطن ستأتيه كاملة دون مشاركة آخرين بالسعة ذاتها وبسرعة غير محدودة والخدمة ستتوفر عبر شركات مرخصة اضطلعت بتوفير البنية التحتية لمشروع الإنترنت المدعوم ونحن شجعناها وقدمنا لها تسهيلات".

وحول كيفية احتساب سعر باقة الـ 100 غيغا والبالغة 15 ألفا أوضحت الياسري، أن "75% من العوائل العراقية وفق إحصائياتنا تستهلك 300 غيغا شهرياً وبسرع متباينة بينما خدمة الإنترنت المدعوم ستأتيهم بسرعة عالية، ومعدل اشتراكات تلك العوائل بالخدمات الحالية لا يزيد عن 45 ألف دينار وهذا يعني أنها ستدفع 45 ألفاً للـ 300 غيغا لكن بسرعة عالية".

وأكدت الياسري، أن "نجاح خدمة الإنترنت المدعوم يتوقف على تعاون المواطنين في الإبلاغ عن حالات الاستغلال والمبالغة وإساءة الخدمة وعدم الاستماع لمن سيحاولون ثنيهم عن الاشتراك لأنهم يقدمون لهم خدمة غير مستقرة وبباقات يحدث فيها مشاركة لعدة مستخدمين مع بطء في الخدمة".