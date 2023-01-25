السوداني يشدد على متابعة تحركات الإرهاب ومنع أي ثغرات داخل المدن والقرى

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، فيما اصدر جملة توصيات.

وقال الناطق بأسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "السوداني ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، وشهد الاجتماع البحث في آخر المستجدات وأهم التحديات".

وشدد القائد العام للقوات المسلحة في مستهل الاجتماع، وفق البيان، على "أهمية متابعة تحركات عصابات داعش الإرهابية ومنع محاولاتها الرامية الى إيجاد ثغرات في المدن والقرى الآمنة، فيما حث على خلق روح المباغتة لدى القوات الأمنية على المستوى الأمني والاستخباري، كما أكد المجلس على الاستعداد لمواجهة التهديدات والتحديات في المرحلة المقبلة وضرورة العمل على تحقيق مصلحة الفرد العراقي واستقرار الأمن الوطني".

وشدد الاجتماع، بحسب البيان، على "ضرورة تحديد التفاهمات والعلاقات الدولية على أساس المصلحة الوطنية والاستقرار الأمني الوطني، ومناقشة تعزيز تأمين الحدود العراقية السورية، فضلاً عن مواضيع أخرى مدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوجيهات المناسبة بصددها".