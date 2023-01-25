الشيخ قيس الخزعلي يدعو الى احترام قرارات القضاء والالتزام بها

دعا الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الأربعاء، الى احترام قرارات القضاء والالتزام بها.

وقال الشيخ الخزعلي في في تغريدة على "تويتر"، "نؤكد أن القضاء هو ركيزة الدولة العراقية وندعو الى ضرورة احترام قراراته والالتزام بها ونرفض اي تجاوز على قراراته ومؤسساته".

واعرب عن اعتقاده أن "السبيل الوحيد لاستقرار العملية السياسية والحفاظ على الحقوق هوالالتزام بسقف الدستور"، مضيفاً "علينا أن نبتعد عن التشنج والتسرع في اتخاذ القرارات، واكمال الحوارات والنقاشات للوصول الى النتائج التي تضمن حقوق الجميع ضمن سقف الدستور".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حكماً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الاموال لإقليم كردستان.