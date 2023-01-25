محلل سياسي :: مخطط واشنطن يهدف الى اضعاف الحكومة وجعلها كسابقتها

رأى المحلل السياسي حسين الكناني، ان الإدارة الأميركية تسعى لاضعاف الحكومة بقيادة محمد شياع السوداني وجعلها كسابقتها بقيادة الكاظمي من اجل تمرير مشاريعها وتحقيق مصالحها في البلاد.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان "واشنطن تسعى لتحجيم الاتفاقيات العراقية الصينية حيث تسعى لابعاد بغداد عن بكيين والدفع باتجاه حلفائها مع الإبقاء على قواتها داخل العراق".

وأضاف ان "الإدارة الأميركية تخطط لافشال عمل حكومة السوداني ومشاريعها التي تروم تنفيذها وفقا للبرنامج الحكومي كونها تعتبر هذه الحكومة غير حليفة لواشنطن".

وبين ان "المخطط الأميركي يؤكد على أهمية اضعاف حكومة السوداني وضمان عدم الاستفادة من المبالغ الكبيرة المتحققة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تعمل على جعل حكومة السوداني كسابقتها بقيادة الكاظمي بهدف تحقيق مصالحها والحصول على مكتسبات".

ورجح الكناني استمرار حكومة السوداني في السلطة واحباط محاولات اثارة الفوضى او اسقاط هذه الحكومة، حيث لن يتكرر سيناريو 2019".