القضاء يصدر اعماما يخص النوادي الليلية

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، اعماما بشأن اصطحاب الاحداث في النوادي الليلية ونثر الأموال.
وبحسب وثيقة صادرة من المجلس "لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة نثر الأموال واصطحاب الاحداث الى الملاهي وهذه التصرفات غير الحضارية مخالفة للقانون والتعليمات النافذة لذا اقتضى الاعمام على محاكم التحقيق لتشكيل فرق رصد بالتعاون مع مراكز الشرطة المختصة او مفارز الامن الوطني كلا حسب اختصاصه المكاني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الملاهي".
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