القضاء يصدر اعماما يخص النوادي الليلية

التعليقات

ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ... الموضوع :

لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟

ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ... الموضوع :

سأغرد خارج السرب..!

علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ... الموضوع :

السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها

ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ... الموضوع :

اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام

ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ... الموضوع :

خليجي ٢٥ ضيافة حسينية

جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ... الموضوع :

وفاة أم البنين (عليها السلام )

عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ... الموضوع :

رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية

Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ... الموضوع :

الانتهازية،،سلاح الاقزام

Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ... الموضوع :

خليجي 25 على الابواب