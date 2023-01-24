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وزيرة المالية تناقش مع مختصين تنفيذ نظام الإدارة المالية وحساب الخزينة


ناقشت وزيرة المالية طيف سامي، الثلاثاء، تنفيذ مشروعي نظام الإدارة المالية العامة وحساب الخزينة الموحد. 

وقال بيان للوزارة إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد ، ترأست اليوم اجتماعا مشتركاً مع أعضاء اللجنة التوجيهية الخاصة بتنفيذ مشروع نظام الإدارة المالية العامة IFMIS ، بحضور وكيل الوزارة وعدد من المدراء العامين للدوائر المعنية بالمشروع".

وأضاف البيان، أن" الاجتماع ناقش المخرجات المصادق عليها خلال الفترة السابقة ، واستعراض المراحل القادمة لتنفيذ المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة والكُلف المرصودة ، فضلا عن بحث مدى استجابة النظام مع باقي الأنظمة الفرعية مثل إعداد الميزانية الاتحادية وأنظمة المشتريات والمدفوعات والأصول الثابتة ونظام الرواتب ونظام الإيرادات وإدارة النقدية".

وتابع البيان:"إذ تتركز الفوائد الأساسية من نظام معلومات الإدارة المالية العامة من قدرته على تحسين التقارير المالية والإدارية وهيكل حسابات شامل للحكومة الاتحادية وتوحيد هيكل الحسابات لدى الهيئات المستقلة، إضافة إلى إصدار التقارير وفقاً للإحصائيات المالية الحكومية ووضع أسس الحسابات اللامركزية في الوزارات الاتحادية ، واعتماد نظام معلوماتي محاسبي معترف به دولياً ونظام معلوماتي على أحدث مستوى دولي فنياً وعلمياً وتحسين عمليات المراقبة والتدقيق ، فضلا عن تحسين إدارة الإيرادات والمصروفات و النقد والتدفقات النقدية و المصروفات وحسابات الرواتب ومتابعة حسابات تكاليف المشاريع".

وأشار إلى أنه "تم خلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلي حول تصميم وتنفيذ المراحل القادمة للمشروع (𝗜𝗙𝗠𝗜𝗦). وعلاقته المباشرة بنظام حساب الخزينة الموحد (𝗧𝗦𝗔) ، على النحو الذي يلائم طبيعة النظام المالي والمحاسبي في العراق ، فضلا عن مايقدمه تطبيق النظام من مزايا الإستخدام الأمثل للموارد النقدية للدولة".

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وزيرة المالية تناقش مع مختصين تنفيذ نظام الإدارة المالية وحساب الخزينة
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