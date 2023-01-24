النزاهة تضبط حالات ابتزاز ومخالفات قانونية في نينوى وكربلاء

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، تنفيذها عمليات ضبط لحالات ابتزاز ومخالفات للقانون والضوابط في ثلاث دوائر في محافظتي نينوى وكربلاء.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان أن "ملاكات مديرية تحقيق نينوى تمكنت من ضبط الأوليات الخاصة بقيام مدير هيئة استثمار نينوى بابتزاز صاحب شركة مقاولات، مبينة امتناعه عن ترويج طلبات صاحب الشركة، إلا بعد دفع مبالغ مالية، فضلا عن طلب سفرات سياحية مجانية خارج البلد".

وأضافت، أن "ملاكات المديرية، انتقلت إلى الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية - فرع نينوى، وكشفت عن قيام لجنة توزيع الرواتب في الشركة باستقطاع مبالغ مالية من الموظفين دون سند قانوني"، لافتة إلى "ضبط قوائم الرواتب إضافة إلى قوائم الرواتب المتراكمة لموظفي الشركة".

وأكدت الدائرة بعمليات أخرى في محافظة كربلاء "إلقاء القبض على مدير بلدية قضاء الحر واثنين من الموظفين وفق مذكرة ضبط قضائية، على خلفية ارتكابه عدة مخالفات، تمثلت بإقدامه على تخصيص قطعة أرض له ولزوجته خلافا للضوابط ومخالفات رافقت عملية تخصيص (1250) قطعة أرض لعدد من الشرائح في المحافظة فضلاً عن ضبط استمارات التخصيص والأوليات وتدوين أقوال المتهمين وتصديقها أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم".