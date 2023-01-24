القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان يتوقع قرارات حكومية جديدة بشأن المنافذ الحدودية

كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، الثلاثاء، عن ملامح مرحلة مهمة في تعزيز ايرادات العراق غير النفطية.

وقال جدعان في حديث لـ /المعلومة/ إن "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شكلت لجنة مهمة من اجل وضع خارطة طريق لتعزيز ايرادات العراق غير النفطية من خلال معالجة الفساد وخلق مرونة في متابعة الايرادات".

واضاف، ان "قرارات مهمة ستصدرها حكومة السوداني تتعلق بملف المنافذ البرية والموانى من خلال اتمتة الالكترونية وفتح كل ملفات الفساد المالي والاداري واعادة النظر بالمواقع الادارية المهمة".

واشار الى ان "حكومة السوداني تريد زيادة الايرادات غير النفطية خلال 2023 من خلال خارطة طريق ستتوضح معالمها في الاسابيع المقبلة"، لافتا الى ان "من الامور التي ستطبق هي انهاء ملف المنافذ البرية التي لاتخضع للسلطة الاتحادية وتطبيق كل المعايير والاجراءات بشكل مؤحد على جميع المنافذ العراقية سواء في الجنوب او الوسط او الشمال".

وتعاني المنافذ من اشكاليات عدة كشف عنها الكثير من النواب في الاشهر الماضية ابرزها وجود قوى متنفذة تفرض سطوتها على بعضها.