الحشد الشعبي يشدد اجراءاته الأمنية ضد مهربي النفط في صحراء الانبار

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن قوات الحشد الشعبي شددت من اجراءاتها ضد مهربي المشتقات النفطية في مناطق صحراء الانبار الغربية.

وقال المصدر إن "قوة أمنية من الحشد الشعبي فرضت اجراءات امنية غير مسبوقة على الاماكن التي يستخدمها مهربو المشتقات النفطية من مناطق صحراء الانبار الغربية باتجاه المحافظات الشمالية".

واضاف، أن "قوات الحشد العشبي تمكنت من الاستدلال على تلك المواقع وتدميرها للحيلولة دون استخدامها مرة ثانية للغرض ذاته"، مؤكدا ان "الحملة تأتي لتضييق الخناق على المهربين الذين يسلكون طرقا ذات تضاريس وعرة في مناطق صحراء الانبار الغربية".

يشار الى ان مصدر أمني اكد في وقت سابق احباط محاولة تهريب شاحنة محملة بالمشتقات النفطية من صحراء الانبار الغربية الى المحافظات الشمالية.